Ставрополье готовится к весеннему половодью 

Активная подготовка к паводку началась на Ставрополье. В крае расчищают русла рек и укрепляют берега.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Спасатели проверяют опасные участки, расчищают от мусора и сухих деревьев места, в которых могут случиться заторы. Также в штабе ведомства создали пять дополнительных стационарных пунктов гидромониторинга.
Напомним, в прошлом году наводнение на Ставрополье стало самым серьезным за последние два десятилетия.
Этой весной во власти паводка оказался Алтайский край. Сейчас вода постепенно уходит и люди возвращаются в свои дома.
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