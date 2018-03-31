Ставрополье готовится к весеннему половодью

Активная подготовка к паводку началась на Ставрополье . В крае расчищают русла рек и укрепляют берега.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Спасатели проверяют опасные участки, расчищают от мусора и сухих деревьев места, в которых могут случиться заторы. Также в штабе ведомства создали пять дополнительных стационарных пунктов гидромониторинга.

Напомним, в прошлом году наводнение на Ставрополье стало самым серьезным за последние два десятилетия.

Этой весной во власти паводка оказался Алтайский край . Сейчас вода постепенно уходит и люди возвращаются в свои дома.

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