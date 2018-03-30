МЧС Ставрополья опубликовало экстренное предупреждение из-за возможного паводка на реке Калаус

Ставропольском крае возникла угроза подтопления приусадебных участков и дворов, находящихся в пойме реки Калаус. Экстренное предупреждение в связи с ожидающимся паводком объявило краевое ГУ МЧС

«Во второй половине дня 31 марта и далее в период 1−2 апреля существует вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Калаус, с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме (источник происшествий — подъем уровней воды до неблагоприятных отметок на реке Калаус)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС предупреждает о вероятности разлива воды на пойменные участки вблизи русла Калауса с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме.

Как отмечают в МЧС, в ближайшие три дня паводочная волна, идущая вниз по течению реки на территории Ипатовского и Апанасенковского районов может привести к подъему уровней воды, «местами с достижением отметок неблагоприятного явления».

По данным краевого Минприроды, пиковый период паводка в Ставропольском крае ожидается в период с мая по начало июня. При этом в ближайшие дни также не исключено повышение уровней воды в реках региона.