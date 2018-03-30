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МЧС Ставрополья опубликовало экстренное предупреждение из-за возможного паводка на реке Калаус
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МЧС Ставрополья опубликовало экстренное предупреждение из-за возможного паводка на реке Калаус 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Ставропольском крае возникла угроза подтопления приусадебных участков и дворов, находящихся в пойме реки Калаус. Экстренное предупреждение в связи с ожидающимся паводком объявило краевое ГУ МЧС.
«Во второй половине дня 31 марта и далее в период 1−2 апреля существует вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Калаус, с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме (источник происшествий — подъем уровней воды до неблагоприятных отметок на реке Калаус)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
МЧС предупреждает о вероятности разлива воды на пойменные участки вблизи русла Калауса с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме.
Как отмечают в МЧС, в ближайшие три дня паводочная волна, идущая вниз по течению реки на территории Ипатовского и Апанасенковского районов может привести к подъему уровней воды, «местами с достижением отметок неблагоприятного явления».
По данным краевого Минприроды, пиковый период паводка в Ставропольском крае ожидается в период с мая по начало июня. При этом в ближайшие дни также не исключено повышение уровней воды в реках региона.
Во время майского паводка 2017 года из-за разлива Калауса было подтоплено несколько дворовых территорий и дорога возле села Воздвиженского Апанасенковского района. На всей территории Ставрополья паводок повредил несколько сотен жилых домов в Петровском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Буденновском, Советском, Предгорном, Андроповский и Кочубеевском районах.
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