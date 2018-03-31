В Ухте самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак 

Беспрецедентный случай произошел в аэропорту города Ухты в республике Коми. Из-за стаи бродячих собак закрыли взлетно-посадочную полосу, и самолет не смог сразу приземлиться. Диспетчер, который контролировал движение пассажирского лайнера, запретил пилоту приземляться при появлении на полосе собак. Они могут бросаться на шасси и кусать колеса. Самолету пришлось снова набрать высоту и кружить, пока не дадут команду на посадку. Как пишет «Российская газета», в Ухте уже много лет продолжается проблема с отловом бродячих животных.