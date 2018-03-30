В Баку произошло извержение грязевого вулкана, спавшего 10 лет

Извержение грязевого вулкана Айрантокен произошло в Баку на территории Гарадагского района, сообщает Минэкологии Азербайджана

Извержение продолжалось около семи минут и сопровождалось выбросом пламени. По данным ведомства, столб пламени достигал в высоту 100-150 метров.

«Продукты извержения распространились на площади около 2 га, их толщина составляет от 0,3 до 1,2 метров. На территории вулкана образовались радиальные трещины», — отметчается в сообщении.

Айрантокен расположен на территории государственного заповедника группы грязевых вулканов. Впервые его извержение зафиксировали в 1964 году. В последний раз он извергался в 2008 году.