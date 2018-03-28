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МЧС объявило о 64 жертвах пожара в Кемерове, пропавших без вести нет
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МЧС объявило о 64 жертвах пожара в Кемерове, пропавших без вести нет 

dp.ru 28 марта 2018
Сотрудники МЧС при разборе завалов торгового центра «Зимняя вишня» обнаружили тела всех погибших при пожаре, заявил 28 марта заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. Общее число жертв пожара составило 64 человека. «Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — цитирует его ТАСС. Он добавил, что останки погибших переданы Следственному комитету. На данный момент опознаны 27 человек. Аксенов также подтвердил, что среди погибших 41 ребенок Администрация Кемерова накануне опубликовала списки жертв, чью личность установили, а также перечни пострадавших при пожаре. В списке пропавших без вести числились 38 человек, включая 26 детей. В перечне госпитализированных — 69 человек, из них 24 ребенка и один сотрудник МЧС 37 лет. Между тем, родственники жертв пожара собрали данные о 85 пропавших без вести. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко позже сообщали, что ведомство получило заявления родственников о пропаже при пожаре 67 человек. Петренко напомнила, что для опознания некоторых тел, сильно поврежденных огнем, понадобится генетическая экспертиза. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — сказала она. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. СКР выяснил, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. 27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг, участники которого обвинили власти в том, что они скрывают данные о погибших при пожаре. 28 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово.
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