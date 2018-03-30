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Максим Фадеев записал песню для родственников погибших в Кемерове детей
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Максим Фадеев записал песню для родственников погибших в Кемерове детей 

Letidor.ru 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель и актер Максим Фадеев переписал слова созданной им несколько лет назад песни для родственников и друзей жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Он выразил надежду, что музыка поможет хотя бы некоторым из них почувствовать себя лучше и пережить трагедию. Композицию под названием «Ангелы» уже находится в открытом доступе в Сети.
Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях — ссылка на ВК в шапке профиля. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память,
написал Максим Фадеев в Instagram.
Кроме того, он рассказал, как у него появилась идея записать эту песню для всех. Оказалось, что несколько лет назад у друга Максима Фадеева из Краснодара погиб сын. Тогда композитор написал для него песню под названием «Ты все равно жив». Теперь же, после трагедии в Кемерове, этот друг обратился к Максиму Фадееву:
Макс, эта песня помогла мне выжить. Я хочу, чтобы ты спел это для всех.
Тогда Максим Фадеев переписал текст песни и записал ее для всех, кому она тоже может помочь.
Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» разгорелся 25 марта. Его жертвами, по официальным данным, стали 64 человека, среди которых 41 ребенок. Фото: Instagram @fadeevmaxim
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