Голландию трясет от газа

Нидерланды резко сокращают производство природного газа. Как сообщает «Немецкая волна», это вызвано многочисленными землетрясениями в провинции Гронинген. По заявлению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте , к 2030 году будет прекращена разработка крупнейшего месторождения в этой северной части страны.

Политики были вынуждены пойти на эту меру после сильного землетрясения в январе (3,4), за которым последовало еще три толчка в феврале магнитудой 1,5. Из-за них в регионе были повреждены тысячи домов.

Считается, что толчки вызваны проседанием почвы из-за извлечения большей части газа, который залегал под провинцией Гронинген.

Уже к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее, чем 12 миллиардов кубометров в год. В 2017 году здесь было произведено 23,6 миллиарда кубов газа, а в 2013 году — вдвое больше данного объема.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронингене за полмиллиарда евро планируется построить фабрику по переработке импортного СПГ.