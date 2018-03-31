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Голландию трясет от газа
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Голландию трясет от газа 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: Прайм
Нидерланды резко сокращают производство природного газа. Как сообщает «Немецкая волна», это вызвано многочисленными землетрясениями в провинции Гронинген. По заявлению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, к 2030 году будет прекращена разработка крупнейшего месторождения в этой северной части страны.
Политики были вынуждены пойти на эту меру после сильного землетрясения в январе (3,4), за которым последовало еще три толчка в феврале магнитудой 1,5. Из-за них в регионе были повреждены тысячи домов.
Считается, что толчки вызваны проседанием почвы из-за извлечения большей части газа, который залегал под провинцией Гронинген.
Уже к концу 2022 года производство газа планируется сократить до менее, чем 12 миллиардов кубометров в год. В 2017 году здесь было произведено 23,6 миллиарда кубов газа, а в 2013 году — вдвое больше данного объема.
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в Гронингене за полмиллиарда евро планируется построить фабрику по переработке импортного СПГ.
Кроме того, будет сокращен экспорт газа в Германию, Францию и Бельгию.
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