В Дагестане открыли проезд по дороге, на которую сошла лавина

В горном районе Дагестана расчистили участок дороги, на которую сошла лавина. Проезд по дороге Бежта — Анцух полностью открыт.

«Автомобильная дорога на участке 12-го километра Бежта — Анцух после схода лавины полностью расчищена силами ДЭП Бежтинского участка в количестве шести человек и двух единиц спецтехники. Движение осуществляется в обоих направлениях», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По оценкам специалистов, объем лавины составил 18 тысяч кубометров. Пострадавших и разрушений при сходе снежных масс нет.