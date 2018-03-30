Ещё
В Дагестане открыли проезд по дороге, на которую сошла лавина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане открыли проезд по дороге, на которую сошла лавина 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В горном районе Дагестана расчистили участок дороги, на которую сошла лавина. Проезд по дороге Бежта — Анцух полностью открыт.
«Автомобильная дорога на участке 12-го километра Бежта — Анцух после схода лавины полностью расчищена силами ДЭП Бежтинского участка в количестве шести человек и двух единиц спецтехники. Движение осуществляется в обоих направлениях», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
По оценкам специалистов, объем лавины составил 18 тысяч кубометров. Пострадавших и разрушений при сходе снежных масс нет.
Сообщение о сходе лавины на территории Бежтинского участка поступило в МЧС в 08:40 30 марта. Расчистить участок планировалось к 18:00, однако работы были завершены уже к 12:00.
«Это Кавказ»: последние новости
Низинным участкам у реки Калаус на Ставрополье угрожает подтопление из-за дождей В Чечне ожидается штормовой ветер до 30 метров в секунду Участок федеральной трассы в КБР перекроют из-за принудительного спуска лавин
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена411
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»170
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию596
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги115
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение