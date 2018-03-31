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МЧС заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае
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МЧС заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Подтопленными остаются более 40 населённых пунктов в десяти муниципальных образованиях.
В работах по ликвидации последствий участвуют около 1,4 тыс. спасателей и почти 500 единиц техники.
Численность персонала постоянно увеличивается подкреплением из Сибирского и Уральского региональных спасательных отрядов.
Как отметили в региональном МЧС, из-за малоснежной зимы и осадков паводковая ситуация изменяется каждые сутки.
«Осложнения, связанные с тем, что не было в этом году снега на территории края, и высокое промерзание грунта не способствует впитыванию вводы внутрь. И все воды — и дождевые, и талые — они идут по поверхности и заполняют низменные участки», — пояснил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.
По его словам, ещё одна особенность паводков 2018 года — это очень серьёзное промерзание рек, ручьёв, водных объектов.
Спасатели ведут постоянный мониторинг предстоящей погоды в регионе и патрулирование беспилотными летательными аппаратами и на вертолётах.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка.
Также «Юга.ру» сообщали, что нескольких районах Адыгеи ввели режим ЧС из-за угрозы паводка.
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 Ещё 2 источника 
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