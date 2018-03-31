МЧС заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае

Подтопленными остаются более 40 населённых пунктов в десяти муниципальных образованиях.

В работах по ликвидации последствий участвуют около 1,4 тыс. спасателей и почти 500 единиц техники.

Численность персонала постоянно увеличивается подкреплением из Сибирского и Уральского региональных спасательных отрядов.

Как отметили в региональном МЧС , из-за малоснежной зимы и осадков паводковая ситуация изменяется каждые сутки.

Игорь Лисин. «Осложнения, связанные с тем, что не было в этом году снега на территории края, и высокое промерзание грунта не способствует впитыванию вводы внутрь. И все воды — и дождевые, и талые — они идут по поверхности и заполняют низменные участки», — пояснил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По его словам, ещё одна особенность паводков 2018 года — это очень серьёзное промерзание рек, ручьёв, водных объектов.

Спасатели ведут постоянный мониторинг предстоящей погоды в регионе и патрулирование беспилотными летательными аппаратами и на вертолётах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка.