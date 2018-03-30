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Кто занимается эвакуацией населения во время паводка?
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Кто занимается эвакуацией населения во время паводка? 

АиФ — Алтай 19 минут назад
Спасение местного населения при ЧС является первостепенной задачей властей. Но кто принимает решение об эвакуации людей при угрозе наводнения, и кто участвует в спасательной операции, АиФ-Алтай выяснил в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В условиях сложной паводковой обстановки в Алтайском крае из подтопленных районов продолжается эвакуация людей. Всего из районов, пострадавших от талых вод, было вывезено более трех тысяч человек. Жители сел, где вода ушла, уже вернулись в дома. Но существует опасность затопления новых районов.
Решение об эвакуации принимают власти на местах. Это глава населенного пункта и глава района. Получив данные о ситуации в сельских поселениях (уровень воды в реках, мониторинг территорий на предмет подтоплений), власти объявляют об эвакуации. Людей вывозят в пункты временного размещения. Всего в крае их 62. Они могут принять 8 863 человека.
Эвакопункты часто открывают в школах, больницах либо клубах. Главное, чтобы они находились вне зоны подтопления, а также были с хорошей инфраструктурой.
Зачастую местное население предпочитает переждать стихию у родственников или знакомых.
«Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила», — комментирует начальник ГУ МЧС России Игорь Лисин.
В спасательной операции участвуют спасатели совместно с органами местного самоуправления. Особое внимание уделяют инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам, семьям с детьми.
Стоит отметить, что за организацию ПВР отвечают местные власти, они же подвозят питание и воду для эвакуированного населения.
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