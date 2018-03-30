Кто занимается эвакуацией населения во время паводка?

В условиях сложной паводковой обстановки в Алтайском крае из подтопленных районов продолжается эвакуация людей. Всего из районов, пострадавших от талых вод, было вывезено более трех тысяч человек. Жители сел, где вода ушла, уже вернулись в дома. Но существует опасность затопления новых районов.

Решение об эвакуации принимают власти на местах. Это глава населенного пункта и глава района. Получив данные о ситуации в сельских поселениях (уровень воды в реках, мониторинг территорий на предмет подтоплений), власти объявляют об эвакуации. Людей вывозят в пункты временного размещения. Всего в крае их 62. Они могут принять 8 863 человека.

Эвакопункты часто открывают в школах, больницах либо клубах. Главное, чтобы они находились вне зоны подтопления, а также были с хорошей инфраструктурой.

Зачастую местное население предпочитает переждать стихию у родственников или знакомых.

«Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила», — комментирует начальник ГУ МЧС России Игорь Лисин

В спасательной операции участвуют спасатели совместно с органами местного самоуправления. Особое внимание уделяют инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам, семьям с детьми.

Стоит отметить, что за организацию ПВР отвечают местные власти, они же подвозят питание и воду для эвакуированного населения.