2018 год может стать опасным для Иркутской области

Как сообщает IrkutskMedia, в наступившем году в Приангарье придут ураганы. Непогода может нанести серьезный ущерб как местному населению, так и экономике. По мнению МЧС, число опасных природных явлений и техногенных катастроф, увеличившихся за последние годы, растет из-за глобального изменения климата и в результате хозяйственной деятельности человека: «В зонах возможного поражения при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций может достигать 1,5-2% ВВП — от 675 до 900 млрд рублей».

По словам специалистов, непогода может привести к обрыву электропередач, а также к повреждению зданий и повалу деревьев. Кроме того ураганы могут нанести серьезный урон сельскохозяйственным культурам. Проведенные исследования показали, что опасные метеорологические явления ожидаются в Дальневосточном федеральном округе, в Сибири, на Урале, в Приволжском, в Центральном и в Южном регионах, а также на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

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