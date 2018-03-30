Из-за паводка на Алтае эвакуированы более 3000 человек. Вода пришла даже туда, куда ранее не доходила

На территории Алтайского края из подтопленных районов эвакуировано более трех тысяч человек, в населенных пунктах, где вода отступила, некоторые жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил начальник МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин.

"Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила", — заявил Лисин, которого цитирует

сайт МЧС Он отметил, что в некоторых населенных пунктах нынешний паводок превосходит по своим масштабам наводнение четырехлетней давности: «Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района». При этом

паводок 2014 года

считается наиболее крупным в регионе за последние 30 лет.

Лисин пояснил, что резкий подъем воды спровоцировали осадки в южных районах края и плюсовые температуры. «Из одних районов вода уходит и продвигается по поймам рек Ануй, Алей, Песчаная, Маралиха и другим, которые впадают в Обь . Также ситуация может осложниться на двух важных артериях — Бии и Катуни. Не можем исключать ухудшения обстановки на Чумыше и Бурле», — сообщил он.

По словам представителя МЧС, осадки, которые будут идти 30 марта и утром 31 марта на всей территории края, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки практически в любых населенных пунктах. «К этому люди должны быть готовы», — предупредил Лисин.

С 27 марта на территории Алтайского края в связи с ухудшением паводковой ситуации действует режим чрезвычайной ситуации. МЧС прогнозирует стабилизацию обстановки не ранее апреля.

Следственные органы уже зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. По последним данным, в крае подтоплены 1825 приусадебных участков и 467 жилых домов в 40 населенных пунктах, уточняет