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Из-за паводка на Алтае эвакуированы более 3000 человек. Вода пришла даже туда, куда ранее не доходила
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Из-за паводка на Алтае эвакуированы более 3000 человек. Вода пришла даже туда, куда ранее не доходила 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
На территории Алтайского края из подтопленных районов эвакуировано более трех тысяч человек, в населенных пунктах, где вода отступила, некоторые жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил начальник МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин.
"Есть и те, кто не хочет покидать свои жилища, они не верят, что вода придет. Но в этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила", — заявил Лисин, которого цитирует
сайт МЧС  Он отметил, что в некоторых населенных пунктах нынешний паводок превосходит по своим масштабам наводнение четырехлетней давности: «Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района». При этом
паводок 2014 года
считается наиболее крупным в регионе за последние 30 лет.
Лисин пояснил, что резкий подъем воды спровоцировали осадки в южных районах края и плюсовые температуры. «Из одних районов вода уходит и продвигается по поймам рек Ануй, Алей, Песчаная, Маралиха и другим, которые впадают в Обь. Также ситуация может осложниться на двух важных артериях — Бии и Катуни. Не можем исключать ухудшения обстановки на Чумыше и Бурле», — сообщил он.
По словам представителя МЧС, осадки, которые будут идти 30 марта и утром 31 марта на всей территории края, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки практически в любых населенных пунктах. «К этому люди должны быть готовы», — предупредил Лисин.
С 27 марта на территории Алтайского края в связи с ухудшением паводковой ситуации действует режим чрезвычайной ситуации. МЧС прогнозирует стабилизацию обстановки не ранее апреля.
Следственные органы уже зарегистрировали два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. По последним данным, в крае подтоплены 1825 приусадебных участков и 467 жилых домов в 40 населенных пунктах, уточняет
"Интерфакс". Подробнее о ситуации в пяти подтопленных районах рассказывает
"Комсомольская правда"
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