Наводнение-2014 и паводок 2018 годов: как топило Алтайский край

Нынешний поводок, вероятно, может по размаху сравниться с разрушительным наводнением 2014 года. По крайней мере, МЧС уже сегодня отмечает, что в ряде районов края паводковая ситуация четыре года назад была более благоприятной, чем в этом году.

Наводнением 2014 г. в регионе было затронуто 25 муниципальных образований, пострадало порядка 16 тысяч частных домовладений, десятки социальных объектов. По данным Главстроя, было повреждено 243,5 километра региональных и муниципальных дорог и 66 мостов. Общая сумма ущерба, причинённого большой водой краю, составила более 5 млрд рублей.

Небольшие разрушения фиксировались в Бийском, Быстроистокском, Красногорском, Краснощековском, Петропавловском, Солтонском, Усть-Пристанском, Чарышском и Солонешенском районах. Так, только в последнем было разрушено 16 мостов, на восстановление которых из федерального бюджета было направлено почти полмиллиарда рублей.

Не вмиг, но все пострадавшие тогда дорожные артерии были восстановлены, в т.ч. отремонтировано 38 мостов и двадцать восемь построено заново.

В частности, в с. Ануй 126-метровый мост построили за 50 млн рублей.

16 миллионов потребовалось на строительство новой переправы через реку Песчаная в с. Тоурак: этот 46-метровый мост — единственное, что соединяет жителей села с остальной частью Алтайского района. В селе Антоньевка Петропавловского района построили мост через реку Ануй длиной больше 70 метров.

На дороге краевого значения «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай » вместо разрушенных возвели 7 мостов из железобетона. По словам начальника КГКУ «Алтайавтодор» Василия Мотуза, расчётный уровень воды для этих мостов брался с учётом наводнения. Последний завершённый объект — мост у села Топольное через Ануй, железобетонный, 73 метра. По словам строителей, никакие стихии ему не страшны, простоит не менее ста лет.

Но в 2018 году мост в селе Топольное опять оказался в центре водной стихии. На реке Ануй образовался ледяной затор, который снёс его. По свидетельству наших коллег из «Наших новостей», даже новосибирская спецтехника долго не могла пробиться к пострадавшим.

Краевые источники пока сообщают о разрушении нескольких деревянных мостов, в т.ч. в Солонешенском районе (в райцентре и с. Берёзовка). В с. Соловьиха Петропавловского района, по информации Максима Степина, руководителя «Юго-Восточного ДСУ», снесено два деревянных моста. Потоками воды разрушен мостовой переход через р. Алей в Третьяковском районе. Здесь произошло разрушение железобетонной промежуточной опоры, а также частичное разрушение металлических балок пролетного строения и проезжей части.

Также сообщается о размытии подъездных путей к мостам в Краснощёковском (с. Алёшиха) и Чарышском (через р. Сентелек между сёлами Машенка и Аба) районах. В райцентре Алтайское поток воды серьёзно повредил центральную опору моста.

В ближайшие дни на территории края и Республики Алтай прогнозируются обильные осадки, то есть пик паводка, вероятно, ещё не пройден. А это ещё его первая волна.

Синие метки — подтопления в 2014 году, зеленые — подтопления в 2018 году. Красная метка — село Топольное, где в 2018 году разрушился новый мост.