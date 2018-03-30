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Нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» не зафиксировано
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Нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» не зафиксировано 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Компания Tokyo Electric Power сообщила, что нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» после недавнего землетрясения в Японии зафиксировано не было. Уровень радиации на территории станции не повышался.
ТАСС напоминает, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Японии. Эпицентр находился в префектуре Ибараки. Толчки ощущались в шести префектурах, включая Фукусиму и столичный регион. Японские метеорологи объявляли угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.
Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.
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