Нештатных ситуаций на японской АЭС «Фукусима-1» после землетрясения не зафиксировано

ТОКИО, 30 марта. / ТАСС /. Нештатных ситуаций на аварийной АЭС «Фукусима-1» после землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу в Японии , зафиксировано не было. Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO). Отмечается, что изменений в уровне радиации на территории станции также не отмечалось. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Японии — эпицентр находился в префектуре Ибараки , а очаг залегал на глубине 60 км. Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.