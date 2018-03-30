В Таджикистане произошли три землетрясения магнитудой от 3,0 до 4,7

"Эпицентры все трех землетрясений находились вблизи города Рогуна, в 102 километрах восточнее Душанбе", — сказал он.

Первый подземный толчок магнитудой в 4,7 произошел в 03.54 (01.54 мск). В Душанбе ощущались толчки силой в 3 балла, в Рогуне — 4 балла (по 12-балльной шкале).

Второе землетрясение произошло 04.24 (02.24 мск) по местному времени. Эпицентр был там же, магнитуда в эпицентре составила 4,0, в Рогуне 3 балла, в Душанбе толчки не ощущались.

В третий раз подземные толчки ощущались в 07.10 (05.10 мск) местного времени. Эпицентр зафиксирован все там же — в 102 километрах северо-восточнее от Душанбе, в 7 километрах северо-восточнее города Рогуна, где магнитуда составила 3,0, в столице землетрясение на ощущалось.

Магнитуда в эпицентре третьего землетрясения составила 3,0. По данным КЧС, жертв и разрушений зафиксировано не было.