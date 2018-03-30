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При теракте в ливийском городе Адждабия погибли 8 человек
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При теракте в ливийском городе Адждабия погибли 8 человек 

Российская Газета 39 минут назад
Не менее 8 человек погибли при взрыве в восточной части ливийского города Адждабия. Он расположен в 100 километрах от города Бенгази.
По данным ТАСС, у Восточных ворот была подорвана заминированная машина. Различные ранения получили 11 человек. Их доставили в госпиталь, некоторые пострадавшие — в тяжелом состоянии.
Власти уже заявили, что произошедшее является терактом. Три недели назад в Адждабии усилили меры безопасности. Напомним, во время взрыва 9 марта погибли несколько человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).
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