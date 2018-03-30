При теракте в ливийском городе Адждабия погибли 8 человек

Не менее 8 человек погибли при взрыве в восточной части ливийского города Адждабия . Он расположен в 100 километрах от города Бенгази

По данным ТАСС, у Восточных ворот была подорвана заминированная машина. Различные ранения получили 11 человек. Их доставили в госпиталь, некоторые пострадавшие — в тяжелом состоянии.