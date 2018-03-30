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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9
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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Pixabay/Wikimedia Commons
У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).
Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 145 километрах к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3.
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