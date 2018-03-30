Угроза возникновения цунами объявлена в Папуа-Новой Гвинее 

В Папуа-Новой Гвинее объявили об угрозе возникновения цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у восточных берегов страны, передает РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков располагался в 156 км юго-западнее города Кокопо на острове Новая Британия. Очаг залегал на глубине 10 км.
По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами США, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи могут возникнуть волны, превышающие уровень прилива на один метр. Цунами высотой до 0,3 м также ожидается на Соломоновых островах.