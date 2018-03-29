Трое человек спасены при тушении пожара в жилом доме в столице

Пожар произошел в жилом доме на территории столичного района Нагорный, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

"Поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Черноморский бульвар, дом 5, корпус 4. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара в квартире на втором этаже дома", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Спасены три человека, есть пострадавшие. Пожар удалось ликвидировать.

По данным Агентства «Москва», полученным от источника в экстренных службах, в результате происшествия погибли два человека.