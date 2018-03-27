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Захарова: Запад проявляет агрессию в день скорби по жертвам пожара в Кемерово
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Захарова: Запад проявляет агрессию в день скорби по жертвам пожара в Кемерово 

Украина.ру 27 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», — отметила представитель МИД РФ.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
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Количество погибших при пожаре в Кемерово выросло до 55 человек При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли пять человек, 17 пропали без вести Вадим Новинский: Страшно, когда гибнут дети
 Ещё 4 источника 
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