Захарова: Запад проявляет агрессию в день скорби по жертвам пожара в Кемерово

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», — отметила представитель МИД РФ.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.