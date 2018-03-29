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Российский самолет переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта и вылетел на 15 часов позже
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Российский самолет переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта и вылетел на 15 часов позже 

360tv.ru 56 минут назад
Российский самолет, переехавший ногу сотруднику аэропорта Лондона, приземлился в Санкт‐Петербурге с 15‐часовой задержкой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел вечером в среду, 28 марта. Airbus A319 во время буксировки от терминала переехал ногу работнику лондонского аэропорта. Пострадавшего эвакуировали на вертолете в госпиталь, медики заявили, что его травма очень серьезна.
Российский самолет также получил повреждения, поэтому вылет задержали. Судя по онлайн-табло аэропорта Пулково, лайнер должен был приземлиться в Петербурге в 22:25 в среду, но прилетел лишь в 14:02 в четверг. Таким образом, задержка рейса составила более 15 часов.
Самолет Ан-24 смог долететь до точки назначения с одним отключенным двигателем. Это произошло 27 марта. На его борту, следовавшем по маршруту Ленск — Якутск, находились 38 пассажиров. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия.
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