Российский самолет переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта и вылетел на 15 часов позже

Российский самолет, переехавший ногу сотруднику аэропорта Лондона, приземлился в Санкт‐Петербурге с 15‐часовой задержкой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел вечером в среду, 28 марта. Airbus A319 во время буксировки от терминала переехал ногу работнику лондонского аэропорта. Пострадавшего эвакуировали на вертолете в госпиталь, медики заявили, что его травма очень серьезна.

Российский самолет также получил повреждения, поэтому вылет задержали. Судя по онлайн-табло аэропорта Пулково, лайнер должен был приземлиться в Петербурге в 22:25 в среду, но прилетел лишь в 14:02 в четверг. Таким образом, задержка рейса составила более 15 часов.