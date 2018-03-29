В Чечне ожидается штормовой ветер до 30 метров в секунду

Штормовое предупреждение распространило МЧС по Чечне . В регионе в ближайшие сутки ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с.

«В ближайшие один — три часа и до конца суток 29 марта, ночью и утром 30 марта в предгорных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения ЧП не выше муниципального уровня», — сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может привести к обрыву линий электропередачи, повалить деревья и рекламные конструкции. Водителям рекомендуют воздержатся от парковки под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам — обходить шаткие строения.