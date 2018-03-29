Полтора десятка сел Алтайского края оказались изолированы из-за подтопления дорог 

В шести районах Алтайского края нарушено транспортное сообщение. Паводок повредил дороги и мосты. 14 населенных пунктов оказались изолированы от внешнего мира, пишет "Интерфакс". Дорожники восстанавливают проезд, они израсходовали уже 22 тысячи тонн каменных материалов. Сложности возникают там, где оказались повреждены мосты — такие объекты быстро не восстановить. Паводок начал усиливаться еще 24 марта, власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в регионе подтоплено более тысячи жилых домов. По прогнозам МЧС, обстановка улучшится и не ранее апреля.