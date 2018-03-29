На Кубани начался сезон паводков

По прогнозам специалистов, ливни затронут, в частности, Черноморское побережье — Туапсе Сочи , а также Горячий Ключ и Белореченский район.

«Я уже дал поручение всем чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию на возможные ЧС», — приводит слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края

Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках и в этой ситуации необходимо быть максимально готовыми ко всем нештатным ситуациям.

«Кубанские спасатели возьмут на особый контроль реки Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе». Обстановка в крае находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Мониторинг водных объектов — а их в крае более пяти тысяч — осуществляют почти 200 тревожных датчиков.