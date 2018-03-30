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Красноярцев предупреждают о штормовом ветре
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Красноярцев предупреждают о штормовом ветре 

АиФ Красноярск 43 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Сильный ветер ожидается в Красноярске днем 30 марта и ночью 31 марта, предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
В центральных районах края ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15-20м/с, местами до 25м/с. Спасатели напоминают, что сильном ветре следует ограничить выход из зданий, а также проведение работ на открытом воздухе и на высоте; держаться подальше от лёгких конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать вблизи них автомобили; не находиться при сильном ветре возле стен домов, под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.
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