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Санитарный вертолет МАЦ прилетел на помощь пострадавшему в ЮВАО
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Санитарный вертолет МАЦ прилетел на помощь пострадавшему в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Спасатели Московского авиационного центра эвакуируют пострадавшего при падении с высоты рабочего в районе Выхино-Жулебино.
По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в микрорайон Жулебино, где произошло падение с высоты, в результате которого пострадал человек. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.
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