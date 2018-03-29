Санитарный вертолет МАЦ прилетел на помощь пострадавшему в ЮВАО 

Спасатели Московского авиационного центра эвакуируют пострадавшего при падении с высоты рабочего в районе Выхино-Жулебино.
По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в микрорайон Жулебино, где произошло падение с высоты, в результате которого пострадал человек. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.