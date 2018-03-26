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В МВД не исключили увеличения числа жертв пожара в ТЦ в Кемерове
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В МВД не исключили увеличения числа жертв пожара в ТЦ в Кемерове 

Говорит Москва 26 марта 2018
«Спасательные работы продолжаются. К сожалению, цифры могут измениться», — сказал Горовой, передаёт ТАСС.
По официальным данным, при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медпомощью.
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