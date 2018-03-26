В МВД не исключили увеличения числа жертв пожара в ТЦ в Кемерове

«Спасательные работы продолжаются. К сожалению, цифры могут измениться», — сказал Горовой, передаёт ТАСС По официальным данным, при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медпомощью.