Паводок на Алтае подтопил десятки домов: кадры с места ЧП

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Как горел торговый центр в Кемерово: кадры с места ЧП

Трагедия в Аджарии: как спасатели нашли тело погибшего в реке мальчика