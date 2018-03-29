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Паводок на Алтае подтопил десятки домов: кадры с места ЧП
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Паводок на Алтае подтопил десятки домов: кадры с места ЧП 

Sputnik Грузия 45 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Власти Алтайского края РФ ввели режим ЧС в городе-курорте федерального значения Белокуриха из-за подтопления десятков частных домов и 50 участков. Смотрите на видео кадры с места ЧП  Для ликвидации последствий ЧС работают 22 единицы техники, задействовано 128 человек из организаций города и курорта, сообщает РИА Новости. Чтобы не допустить мародерства, полицейские патрулируют улицы, попавшие в зону подтопления и где эвакуированы гражданские лица. Жителям подтопленных домов доставили питьевую воду.
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