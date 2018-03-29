Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2011-2018 годах 

2018
В конце марта два ЧП произошли на единственной атомной электростанции в Румынии — АЭС «Чернавода». 25 марта был отключен первый блок, второй блок работал на 55% от мощности. 29 марта второй энергоблок был автоматически отключен от сети. По сообщению компании-оператора S. N. Nuclearelectrica SA (SNN), остановка энергоблока вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.
18 февраля произошло возгорание трансформатора на Курской АЭС. Защитой был отключен один из энергоблоков. Возгорание на трансформаторе ликвидировали, пострадавших не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, а также радиационных последствий не было.
2017
13 июня в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС на Украине произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано. Причиной задымления стало курение в неположенном месте. По сообщению Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС не изменился.
23 мая ближе к полуночи на АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии произошла автоматическая остановка реактора. По информации компании-оператора Engie-Electrabel, причиной явился технический «инцидент».
21 мая первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (Украина) действием автоматики был отключен от энергосети.
18 апреля автоматика отключила от сети шестой энергоблок Запорожской АЭС.
5 марта от сети был отключен второй энергоблок Запорожской АЭС.
20 марта утром на французской АЭС «Фламанвиль» из-за выявления утечки воды в контуре охлаждения был остановлен один из энергоблоков.
9 февраля на северо-западе Франции в машинном зале АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, после которого произошло возгорание. Работа одного из двух реакторов АЭС была остановлена. Взрыв произошел из-за короткого замыкания и последовавшего возгорания вентилятора. Пожар был потушен сотрудниками станции. В результате аварии легкие отравления получили пять человек, раненых не было. Реактор первого энергоблока был остановлен после случившегося.
10 января на бельгийской АЭС «Дуль» во Фландрии в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация связала его с «нештатной ситуацией», связанной с работой высоковольтной линии. В связи с инцидентом произошла автоматическая остановка реактора. Сотрудник субподрядчика компании, находившийся в машинном отделении, получил ожоги.
2016
20 июня в помещении энергоблока №3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены работники электрического цеха — 34-летний инженер и 28-летний электромонтер. От полученных телесных повреждений спустя девять дней 28-летний работник цеха скончался.
7 марта в американском округе Окони (штат Джорджия) на одноименной АЭС была объявлена тревога из-за серии взрывов и пожара на трансформаторе. Пожар был локализован через 30 минут после прибытия пожарных к месту ЧП. В результате инцидента пострадавших не было, угрозы выброса радиационных веществ не было. Один из трех реакторов был остановлен. Событие было переведено из класса «внештатная ситуация» в класс «тревога», поскольку огонь повредил линии электропередачи на распределительной станции.
2015
18 декабря на АЭС «Тианж» в Бельгии произошел пожар в неядерной части электростанции. Пожар удалось потушить спустя 20 минут. Как сообщила бельгийская энергетическая компания Electrabel, реактор АЭС автоматически остановился согласно правилам работы в нештатных ситуациях. Один работник АЭС, находившийся в помещении во время возгорания, был доставлен в больницу с ранениями.
18 декабря второй блок Ленинградской АЭС был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений.
В ночь на 3 июля пожар произошел на АЭС «Палюэль» во французском департаменте Приморская Сена. От пожара пострадал охладитель выходящего из турбины пара. Работа машинного зала была остановлена. Опасности утечки радиоактивных материалов не возникло.
11 мая один из реакторов атомной электростанции Indian Point в 50 километрах к северу от Нью-Йорка (США) был остановлен из-за поломки трансформатора. Несколько тонн масла из трансформатора попали в реку Гудзон. Угрозы безопасности АЭС не было.
15 января на территории Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины произошло возгорание отдельно расположенного электрического трансформатора. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было. На работу энергоблоков пожар не повлиял.
2014
27 декабря энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора. 28 декабря 2014 года энергоблок после устранения неисправности был подключен к сети.
14 мая в южном индийском штате Тамилнад на атомной электростанции «Куданкулам» на первом энергоблоке в турбинном отделении произошло ЧП. В результате нарушения техники безопасности шесть индийских рабочих обожглись горячей водой и получили серьезные ожоги. Пострадавшие были отправлены в больницу города Нагеркоил с ожогами около 50% тела. По словам директора станции, никакого взрыва или утечки радиации не было.
2013
9 августа на французской АЭС «Крей-Мальвиль» произошел пожар. Очаг возгорания находился в емкости с натрием, что вызвало сильное задымление, которое препятствовало работе пожарных. Инцидент не вызвал каких-либо опасных последствий.
8 января на АЭС недалеко от города Бей-Сити в американском штате Техас произошел пожар, который продолжался 15 минут. В результате ЧП был отключен один из реакторов. В результате инцидента никто не пострадал, об отключениях электроэнергии не сообщалось.
В ночь на 8 января на трансформаторной подстанции на территории АЭС, расположенной к югу от Сиднея (Австралия) возник пожар. Возникшее пламя удалось потушить еще до прибытия сотрудников пожарной безопасности. В результате ЧП реакторы не пострадали.
2012
5 апреля очаги огня и задымленность возникли на атомной электростанции «Пенле» на юге Франции, что привело к автоматической остановке реактора. Подразделения пожарных ликвидировали пожар в аварийном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не возникло.
2011
В ночь на 23 октября было зафиксировано воспламенение в машинном отделении реактора номер два атомной электростанции в шведском городе Оскарсхамн. Пожар был быстро ликвидирован силами дежуривших работников ядерного объекта. Ядерный реактор на АЭС временно был остановлен.
4 июля на Курской АЭС произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области, на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой.
Пострадавший был госпитализирован. ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.
11 марта в Японии произошло самое мощное за всю историю страны землетрясение. В результате вышли из строя системы охлаждения на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2», находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги. 12, 14 и 15 марта на «Фукусиме-1» произошли взрывы соответственно на первом, третьем и втором реакторах и пожар на четвертом энергоблоке, что привело к утечке радиации в атмосферу. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился, была проведена эвакуация людей из зоны радиусом 20 километров. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения радионуклидов в атмосферу осенью 2011 года над энергоблоком был возведен защитный купол, который 10 ноября 2016 года был демонтирован. В феврале 2018 года компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO завершила работы по возведению гигантского саркофага над третьим энергоблоком станции для извлечения сборок с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). В бассейне с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке находятся 566 сборок.
Аналогичные работы необходимо провести также на первом и втором реакторах, где хранятся 392 и 615 сборок с ОЯТ соответственно. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников