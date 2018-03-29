Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2011-2018 годах

2018

В конце марта два ЧП произошли на единственной атомной электростанции в Румынии — АЭС «Чернавода». 25 марта был отключен первый блок, второй блок работал на 55% от мощности. 29 марта второй энергоблок был автоматически отключен от сети. По сообщению компании-оператора S. N. Nuclearelectrica SA (SNN), остановка энергоблока вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

18 февраля произошло возгорание трансформатора на Курской АЭС. Защитой был отключен один из энергоблоков. Возгорание на трансформаторе ликвидировали, пострадавших не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, а также радиационных последствий не было.

2017

13 июня в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС на Украине произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано. Причиной задымления стало курение в неположенном месте. По сообщению Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС не изменился.

23 мая ближе к полуночи на АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии произошла автоматическая остановка реактора. По информации компании-оператора Engie-Electrabel, причиной явился технический «инцидент».

21 мая первый энергоблок Запорожской атомной электростанции (Украина) действием автоматики был отключен от энергосети.

18 апреля автоматика отключила от сети шестой энергоблок Запорожской АЭС.

5 марта от сети был отключен второй энергоблок Запорожской АЭС.

20 марта утром на французской АЭС «Фламанвиль» из-за выявления утечки воды в контуре охлаждения был остановлен один из энергоблоков.

9 февраля на северо-западе Франции в машинном зале АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, после которого произошло возгорание. Работа одного из двух реакторов АЭС была остановлена. Взрыв произошел из-за короткого замыкания и последовавшего возгорания вентилятора. Пожар был потушен сотрудниками станции. В результате аварии легкие отравления получили пять человек, раненых не было. Реактор первого энергоблока был остановлен после случившегося.

10 января на бельгийской АЭС «Дуль» во Фландрии в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация связала его с «нештатной ситуацией», связанной с работой высоковольтной линии. В связи с инцидентом произошла автоматическая остановка реактора. Сотрудник субподрядчика компании, находившийся в машинном отделении, получил ожоги.

2016

20 июня в помещении энергоблока №3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание в электрическом оборудовании трансформатора. В результате электрическим током были поражены работники электрического цеха — 34-летний инженер и 28-летний электромонтер. От полученных телесных повреждений спустя девять дней 28-летний работник цеха скончался.

7 марта в американском округе Окони (штат Джорджия) на одноименной АЭС была объявлена тревога из-за серии взрывов и пожара на трансформаторе. Пожар был локализован через 30 минут после прибытия пожарных к месту ЧП. В результате инцидента пострадавших не было, угрозы выброса радиационных веществ не было. Один из трех реакторов был остановлен. Событие было переведено из класса «внештатная ситуация» в класс «тревога», поскольку огонь повредил линии электропередачи на распределительной станции.

2015

18 декабря на АЭС «Тианж» в Бельгии произошел пожар в неядерной части электростанции. Пожар удалось потушить спустя 20 минут. Как сообщила бельгийская энергетическая компания Electrabel, реактор АЭС автоматически остановился согласно правилам работы в нештатных ситуациях. Один работник АЭС, находившийся в помещении во время возгорания, был доставлен в больницу с ранениями.

18 декабря второй блок Ленинградской АЭС был остановлен из-за образования пара в помещении турбинного цеха. Характер паровой течи был незначителен. Радиационная обстановка на Ленинградской АЭС и промышленной площадке не изменялась и оставалась в пределах естественных фоновых значений.

В ночь на 3 июля пожар произошел на АЭС «Палюэль» во французском департаменте Приморская Сена . От пожара пострадал охладитель выходящего из турбины пара. Работа машинного зала была остановлена. Опасности утечки радиоактивных материалов не возникло.

11 мая один из реакторов атомной электростанции Indian Point в 50 километрах к северу от Нью-Йорка США ) был остановлен из-за поломки трансформатора. Несколько тонн масла из трансформатора попали в реку Гудзон . Угрозы безопасности АЭС не было.

15 января на территории Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины произошло возгорание отдельно расположенного электрического трансформатора. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было. На работу энергоблоков пожар не повлиял.

2014

27 декабря энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен из-за срабатывания защиты от внутренних повреждений генератора. 28 декабря 2014 года энергоблок после устранения неисправности был подключен к сети.

14 мая в южном индийском штате Тамилнад на атомной электростанции «Куданкулам» на первом энергоблоке в турбинном отделении произошло ЧП. В результате нарушения техники безопасности шесть индийских рабочих обожглись горячей водой и получили серьезные ожоги. Пострадавшие были отправлены в больницу города Нагеркоил с ожогами около 50% тела. По словам директора станции, никакого взрыва или утечки радиации не было.

2013

9 августа на французской АЭС «Крей-Мальвиль» произошел пожар. Очаг возгорания находился в емкости с натрием, что вызвало сильное задымление, которое препятствовало работе пожарных. Инцидент не вызвал каких-либо опасных последствий.

8 января на АЭС недалеко от города Бей-Сити в американском штате Техас произошел пожар, который продолжался 15 минут. В результате ЧП был отключен один из реакторов. В результате инцидента никто не пострадал, об отключениях электроэнергии не сообщалось.

В ночь на 8 января на трансформаторной подстанции на территории АЭС, расположенной к югу от Сиднея Австралия ) возник пожар. Возникшее пламя удалось потушить еще до прибытия сотрудников пожарной безопасности. В результате ЧП реакторы не пострадали.

2012

5 апреля очаги огня и задымленность возникли на атомной электростанции «Пенле» на юге Франции, что привело к автоматической остановке реактора. Подразделения пожарных ликвидировали пожар в аварийном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не возникло.

2011

В ночь на 23 октября было зафиксировано воспламенение в машинном отделении реактора номер два атомной электростанции в шведском городе Оскарсхамн. Пожар был быстро ликвидирован силами дежуривших работников ядерного объекта. Ядерный реактор на АЭС временно был остановлен.

4 июля на Курской АЭС произошел разрыв аккумуляторного бака АБ-2 объемом 2 тысячи кубических метров в пускорезервной котельной цеха обеспечивающих систем КуАЭС. В результате разрыва город Курчатов Курской области , на территории которого находится атомная станция, на три часа остался без горячей воды. При происшествии слесарь по ремонту оборудования котельной получил ранения и термические ожоги горячей водой.

Пострадавший был госпитализирован. ЧП не коснулось основного производства станции и не представляло никакой угрозы для ее безопасности.

11 марта в Японии произошло самое мощное за всю историю страны землетрясение. В результате вышли из строя системы охлаждения на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2», находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги. 12, 14 и 15 марта на «Фукусиме-1» произошли взрывы соответственно на первом, третьем и втором реакторах и пожар на четвертом энергоблоке, что привело к утечке радиации в атмосферу. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился, была проведена эвакуация людей из зоны радиусом 20 километров. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения радионуклидов в атмосферу осенью 2011 года над энергоблоком был возведен защитный купол, который 10 ноября 2016 года был демонтирован. В феврале 2018 года компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO завершила работы по возведению гигантского саркофага над третьим энергоблоком станции для извлечения сборок с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). В бассейне с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке находятся 566 сборок.

Аналогичные работы необходимо провести также на первом и втором реакторах, где хранятся 392 и 615 сборок с ОЯТ соответственно. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.