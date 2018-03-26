МВД не исключает, что данные о погибших при пожаре в ТЦ могут быть не окончательными

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» может быть не окончательным. Об этом на Общественном совете в МВД сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой "Вчера произошла трагедия в Кемерово , по последним данным, погибло более 60 человек. Спасательные работы продолжаются. К сожалению, цифры могут быть не окончательные", — сказал он. По последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью.