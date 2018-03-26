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МВД не исключает, что данные о погибших при пожаре в ТЦ могут быть не окончательными
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МВД не исключает, что данные о погибших при пожаре в ТЦ могут быть не окончательными 

ТАСС 26 марта 2018
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» может быть не окончательным. Об этом на Общественном совете в МВД сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Вчера произошла трагедия в Кемерово, по последним данным, погибло более 60 человек. Спасательные работы продолжаются. К сожалению, цифры могут быть не окончательные", — сказал он.
По последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью.
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