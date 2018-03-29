Пострадавшие берегозащитные сооружения Калининграда восстановят за 72 млн рублей

Наиболее пострадавшими от штормов считают части променада у государственного комплекса «Янтарь» и парковой зоны «Сосновый бор». В этих зонах произошел отмыв пляжа, разрушение несущих конструкций променада, а также обрушились начти берегового склона, в некоторых местах провалы достигают 11 м.

"В общей сложности на ремонтно-восстановительные работы потребуется 72,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

В ближайшее время заключат контракт с подрядной организацией на выполнение работ, завершить их планируют до начала штормового периода 2018 года.