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Пострадавшие берегозащитные сооружения Калининграда восстановят за 72 млн рублей
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Пострадавшие берегозащитные сооружения Калининграда восстановят за 72 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление о выделении более 72 млн рублей на восстановление комплекса береговых сооружений, пострадавших в результате сильных штормов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.
Наиболее пострадавшими от штормов считают части променада у государственного комплекса «Янтарь» и парковой зоны «Сосновый бор». В этих зонах произошел отмыв пляжа, разрушение несущих конструкций променада, а также обрушились начти берегового склона, в некоторых местах провалы достигают 11 м.
"В общей сложности на ремонтно-восстановительные работы потребуется 72,5 млн рублей", — говорится в сообщении.
В ближайшее время заключат контракт с подрядной организацией на выполнение работ, завершить их планируют до начала штормового периода 2018 года.
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