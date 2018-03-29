Ещё
Упавшего с высоты в Выхино-Жулебино рабочего вертолетом эвакуируют в больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Упавшего с высоты в Выхино-Жулебино рабочего вертолетом эвакуируют в больницу 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Санитарный вертолет эвакуирует рабочего, пострадавшего из-за падения с высоты в районе Выхино-Жулебино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Выхино-Жулебино, где из-за падения с высоты пострадал человек. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля Один человек погиб в результате аварии на 39 км Старорязанского шоссе в Подмосковье Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на юге Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»589
«Это шок»: Захарова о презентации Британии513
Чиновников наказали за банкет в день траура71
В последний раз9
Блогер Варламов задержан в Москве443
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение