Упавшего с высоты в Выхино-Жулебино рабочего вертолетом эвакуируют в больницу

Санитарный вертолет эвакуирует рабочего, пострадавшего из-за падения с высоты в районе Выхино-Жулебино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Выхино-Жулебино, где из-за падения с высоты пострадал человек. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.