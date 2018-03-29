Рабочий упал с высоты в районе Жулебино в Москве

Медицинский вертолет эвакуирует рабочего, пострадавшего при падении с большой высоты в столичном районе Жулебино, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Жулебино, где произошло падение с высоты, в результате которого пострадал человек», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы . На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.