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Рабочий упал с высоты в районе Жулебино в Москве
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Рабочий упал с высоты в районе Жулебино в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуирует рабочего, пострадавшего при падении с большой высоты в столичном районе Жулебино, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Жулебино, где произошло падение с высоты, в результате которого пострадал человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места происшествия пострадавшего рабочего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.
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