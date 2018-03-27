Названо количество детей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погиб 41 ребенок. Такие данные содержаться в списке погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых большинство несовершеннолетние, передает «Интерфакс»

Ранее члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерове.

Изначально на митинг пришли около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева . Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, из них один ребенок в возрасте 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.