Ещё
Названо количество детей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо количество детей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове 

BFM.RU 27 марта 2018
Фото: Москва24
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погиб 41 ребенок. Такие данные содержаться в списке погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых большинство несовершеннолетние, передает «Интерфакс».
Ранее члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерове.
Изначально на митинг пришли около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, из них один ребенок в возрасте 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.
BFM.RU: последние новости
Пожар в кемеровском ТЦ: первая реакция на трагедию В горящем ТЦ в Кемерове рухнула кровля Африканская пыль принесла на Кубань разноцветные осадки
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение