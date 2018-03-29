Ещё
На ремонт дорог в Сызрани выделят 150 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На ремонт дорог в Сызрани выделят 150 млн рублей 

Волга Ньюс 58 минут назад
На это из областного и городского бюджетов выделят 149,7 млн рублей. Подрядчик обязуется успеть все до 15 октября 2018 года.
Согласно аукционной документации, необходимо привести в порядок 1,24 км дороги по ул. Ульяновское шоссе (от ул. Красильникова до ул. Локомобильная), 1,2 км по ул. Рабочая (от ул. Ф. Энгельса до ул. Урицкого), 1 км по ул. Красноярская (от дома № 1 до дома № 66), 0,8 км по ул. 1-я Железнодорожная (от ж/д переезда до ул. Перекопская), 0,7 км по ул. Южная (от дома № 39 до обувной фабрики), 0,6 км по ул. Ульяновская (от дома № 180 до ЖД моста)— пер. Волжский (от ул. Калинина до путепровода), 0,6 км по ул. Верхнепионерская (от ул. К. Маркса до ул. Володарского).
Также в порядок приведут 0,5 км по ул. Кадровая (от ул. Новостроящаяся до пер. 5-й Монтерский), 0,4 км по ул. Красильникова (от пер. Степной до ул. Ульяновское шоссе), 0,4 км по ул. Вольская (от ул. Хвалынская до ГБ), 0,3 км по ул. Пензенская (от ул. Октябрьская до ул. Акифьева), 0,3 км по ул. Днепропетровская (от дома № 115 до до дома № 53а), 0,3 км по ул. Новая (от ул. Ст. Слободка до ул. Орджоникидзе), 0,2 км по ул. Саратовская (от ул. Октябрьская до ул. Акифьева), 0,2 км по ул. Профсоюзная (от дома № 1 до дома № 11), 0,1 км по ул. Рабочая д. 4 и 4а.
В настоящее время на дорогах есть трещины, колеи, ямы и просадки, на некоторых объектах отсутствуют тротуары.
Победитель должен будет привести в порядок дороги, тротуары, пересечения и примыкания, заменить бордюры, привести в порядок водоотвод, остановки общественного транспорта и устроить автомобильную стоянку.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 13 апреля, итоги подведут 19 апреля.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти при пожаре в квартире на ул. Гидротехнической погиб мужчина В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая В Самарской области ожидается снег и дожди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»558
«Это шок»: Захарова о презентации Британии482
Чиновников наказали за банкет в день траура60
Блогер Варламов задержан в Москве430
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение