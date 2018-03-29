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В Волгоградской области из-за резкой оттепели подтоплены уже сотни домов
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В Волгоградской области из-за резкой оттепели подтоплены уже сотни домов 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
Населенные пункты Волгоградской области один за другим испытывают на себе последствия стремительного таяния снега. За прошедшие два дня в регионе подтопленными оказались сотни домов. Временно бездействовали дороги.
По сведениям экстренных служб Иловлинского района, в ночь с 27 на 28 марта большая вода подобралась к домам хутора Песчанка. В результате подтопления пострадали несколько десятков домов.
— В ночь на 28 марта в хуторе Песчанка подтопленными оказались 40 домов, — сообщили V1.ru в Иловлинском районе. — Уровень воды на улицах Центральной и Шлеховской достигал 50 сантиметров. Из людей никто не пострадал. Эвакуировать население не потребовалось.
Вчера в Волгограде на Полоненко перелилась дамба
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что подтопление домов в Песчанке произошло из-за обильного таяния снега на подворьях.
Вчера, 28 марта, вечером большая вода хлынула к селу Студено-Яблоневка в Городищенском районе Волгоградской области. Там в итоге произошел размыв дамбы, которая на время оказалась перекрыта.
— В 16:50 в пойме реки Царица у села Студено-Яблоневка в результате таяния снега на время подтопленной оказалась местная дамба. Уже через два часа вода здесь пошла на спад. Временно было введено ограничение движения по дамбе, — сообщили V1.ru в администрации Городищенского района.
Миновав село Студено-Яблоневка талые воды бурным потоком устремились к Волгограду. В результате вчера около 18:00 топить начало дамбу на улице Полоненко в Ворошиловском районе Волгограда. Корреспонденты V1.ru выезжали на место. На спад вода пошла около полуночи.
В селе Садки люди окружены водой четвертые сутки
Жители села Садки в Дубовском районе уже четвертый день сидят в своих домах, отрезанные от большой земли талой водой.
— На данный момент на всех объектах Волгоградской области уровень воды находится ниже критической отметки, — сообщают в региональном управлении МЧС. — За ситуацией в регионе ведется постоянный контроль.
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