В Волгоградской области из-за резкой оттепели подтоплены уже сотни домов

Населенные пункты Волгоградской области один за другим испытывают на себе последствия стремительного таяния снега. За прошедшие два дня в регионе подтопленными оказались сотни домов. Временно бездействовали дороги.

По сведениям экстренных служб Иловлинского района, в ночь с 27 на 28 марта большая вода подобралась к домам хутора Песчанка. В результате подтопления пострадали несколько десятков домов.

— В ночь на 28 марта в хуторе Песчанка подтопленными оказались 40 домов, — сообщили V1.ru в Иловлинском районе. — Уровень воды на улицах Центральной и Шлеховской достигал 50 сантиметров. Из людей никто не пострадал. Эвакуировать население не потребовалось.

Вчера в Волгограде на Полоненко перелилась дамба

Вчера, 28 марта, вечером большая вода хлынула к селу Студено-Яблоневка в Городищенском районе Волгоградской области. Там в итоге произошел размыв дамбы, которая на время оказалась перекрыта.

— В 16:50 в пойме реки Царица у села Студено-Яблоневка в результате таяния снега на время подтопленной оказалась местная дамба. Уже через два часа вода здесь пошла на спад. Временно было введено ограничение движения по дамбе, — сообщили V1.ru в администрации Городищенского района.

Миновав село Студено-Яблоневка талые воды бурным потоком устремились к Волгограду. В результате вчера около 18:00 топить начало дамбу на улице Полоненко в Ворошиловском районе Волгограда. Корреспонденты V1.ru выезжали на место. На спад вода пошла около полуночи.

В селе Садки люди окружены водой четвертые сутки

Жители села Садки в Дубовском районе уже четвертый день сидят в своих домах, отрезанные от большой земли талой водой.

— На данный момент на всех объектах Волгоградской области уровень воды находится ниже критической отметки, — сообщают в региональном управлении МЧС. — За ситуацией в регионе ведется постоянный контроль.