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Количество подтопленных домов на Алтае сократилось в 16 раз
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Количество подтопленных домов на Алтае сократилось в 16 раз 

ТАСС 22 часа назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных талыми водами в Алтайском крае, благодаря пришедшим в регион минусовым температурам, сократилось за минувшую ночь в 16 раз — с 467 до 28. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ГУ МЧС.
"На утро 31 марта у нас осталось 28 подтопленных домов, но подтопления территорий есть в 46 населенных пунктах, вода стоит на 1373 приусадебных участках. Сокращение подтопления произошло благодаря похолоданию. В части подтопленных районов выпал снег, до 40 см, но он пока не тает", — сказали в пресс-службе ведомства.
Опасность подтопления остается — в крае действует режим ЧС. На подтопленных территориях работают 1449 спасателей, задействовано 503 единицы техники. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение — на 1 апреля ожидается похолодание до минус 15 градусов со снегом и метелью. Пока в регионе минус 5-10 градусов.
С 31 марта по 4 апреля на Алтае ожидается вскрытие льда на реке Объ в районе села Усть-Чарышская Пристань — вода может подняться до критической отметки в 580-620 см. До 3 апреля сохранится высокий уровень воды с возможным подъемом в реках Чарыш, Алей и Каменка.
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