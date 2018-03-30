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Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей
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Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Группировку спасателей увеличили в Алтайском крае из-за прогнозируемых осадкой, в следствии чего может ухудшиться паводковая обстановка.
Из Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирской области прибыли 75 спасателей. Группировка оснащена плавсредствами и беспилотниками.
На 23:00 29 марта вода не ушла из 467 жилых домов и 1825 приусадебных участков в Алтайском крае. В зоне подтопления находятся 40 населенных пунктов в Бийске и девяти районах Алтайского края.
Отметим, что всего было эвакуировано из-за паводка более 3 тысяч человек.
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