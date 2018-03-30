Промпроизводство Японии в феврале вернулось к росту

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в Японии восстановилось в феврале после значительного снижения в предыдущем месяце. Компании прогнозируют дальнейший рост в ближайшие месяцы, сообщает Reuters

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Промпроизводство в стране в феврале повысилось на 4,1%, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 5%.

Согласно пересмотренным данным, в январе производство упало на 6,8%, а не на 6,6%, как сообщалось ранее. Это максимальное падение с марта 2011 года, когда страна пострадала от землетрясения, последовавшего за ним цунами и крупной аварии на атомной электростанции.

Рост промпроизводства в прошлом месяце был обусловлен увеличением выпуска автомобилей, строительной техники и полупроводников.