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Промпроизводство Японии в феврале вернулось к росту
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Промпроизводство Японии в феврале вернулось к росту 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в Японии восстановилось в феврале после значительного снижения в предыдущем месяце. Компании прогнозируют дальнейший рост в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Промпроизводство в стране в феврале повысилось на 4,1%, свидетельствуют данные министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 5%.
Согласно пересмотренным данным, в январе производство упало на 6,8%, а не на 6,6%, как сообщалось ранее. Это максимальное падение с марта 2011 года, когда страна пострадала от землетрясения, последовавшего за ним цунами и крупной аварии на атомной электростанции.
Рост промпроизводства в прошлом месяце был обусловлен увеличением выпуска автомобилей, строительной техники и полупроводников.
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