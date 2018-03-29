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На Алтае с подтопленных территорий эвакуированы более 1,6 тыс. человек
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На Алтае с подтопленных территорий эвакуированы более 1,6 тыс. человек 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Число эвакуированных из подтопленных территорий в Алтайском крае по состоянию на четверг достигло 1682, сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор региона Александр Карлин.
"Подтопление сохраняется в 64 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях, подтоплены 4133 приусадебных участков…, 1012 жилых домов, в которых проживают 2672 человек. 1682 человека эвакуированы, в том числе 286 детей. В крае действуют более 50 пунктов временного размещения (ПВР), но задействованы шесть — там находятся 177 человек, остальные 1505 находятся у родственников и знакомых", — рассказал Карлин.
Как сообщили в администрации региона, в ПВР в райцентре Шипуново в четверг эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей из сел Ельцовка и Кузнечиха. В ПВР развернут пункт врачебно-сестринской бригады. Эвакуированных жителей медики осмотрели и троих детей с признаками простуды госпитализировали районную больницу. При этом медработники в местах подтопления дополнительно получили запас лекарств, из числа резервных задействован автомобиль скорой медицинской помощи.
По словам губернатора, паводок в крае продолжится, в ближайшие несколько дней есть угроза того, что в предгорных территориях пройдут обильные осадки. Это даст дополнительный объемы воды, который, по предварительным оценкам специалистов, составит до половины месячной нормы. Режим ЧС, объявленный в Алтайском крае, в ближайшее время снят не будет.
В 2014 году в Алтайском крае пережили сильнейшее за 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.
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