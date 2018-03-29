Улица Полоненко в Волгограде перекрыта из-за вчерашнего наводнения 

В Волгограде водителей, которые планировали проехать по дороге на улице Полоненко сегодня, 29 марта, просят выбирать объездные маршруты. В границах от Елецкой до Полины Осипенко устраняются последствия вчерашнего наводнения
— Просьба к автомобилистам — выбирайте обходные маршруты. Сейчас движение по улице Полоненко перекрыто, — сообщают в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Уровень воды постепенно спадает. Пик паводка пришелся на вечернее время 28 марта. Сейчас в Волгоградской области уровень воды на всех гидрологических постах в Волгоградской области находится ниже неблагоприятных отметок.