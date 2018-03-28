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На севере Москвы ликвидировано возгорание в ТЦ «Свиблово»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На севере Москвы ликвидировано возгорание в ТЦ «Свиблово» 

ИА Regnum 18 часов назад
Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным регионального управления МЧС, в ТЦ «Свиблово» около 11 часов утра произошло загорание электровентилятора в подсобном помещении. В здании сработала система оповещения и дымоудаления, и к моменту прибытия пожарных расчётов возгорание было ликвидировано автоматической системой поджаротушения ТЦ.
Посетителей магазина оперативно вывели на улицу силами сотрудников, пострадавших нет.
Отметим, что к 14 часам дня торговый центр уже вернулся к работе в обычном режиме.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Москве прошло две акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Акции посетили тысячи москвичей и гостей столицы. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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