Египта накрыла мощная песчаная буря

Сильнее всего стихия ударила по югу страны. Из-за крайне плохой видимости закрыты междугородние скоростные трассы, навигация в портах Хургады и северной столицы Александрии. Большинство аэропортов республики временно прекратили отправку и прием самолетов. Кроме того, сильный ветер, скорость которого местами превышает 20 метров в секунду, обесточил несколько провинций. Власти призывают людей не выходить из дома и воздержаться от поездок на автомобилях. Прогнозируется, что стихия будет бушевать еще около суток, ожидается резкое понижение температуры и обильные осадки.