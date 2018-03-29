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Египта накрыла мощная песчаная буря
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Египта накрыла мощная песчаная буря 

Авторадио 49 минут назад
Сильнее всего стихия ударила по югу страны. Из-за крайне плохой видимости закрыты междугородние скоростные трассы, навигация в портах Хургады и северной столицы Александрии. Большинство аэропортов республики временно прекратили отправку и прием самолетов. Кроме того, сильный ветер, скорость которого местами превышает 20 метров в секунду, обесточил несколько провинций. Власти призывают людей не выходить из дома и воздержаться от поездок на автомобилях. Прогнозируется, что стихия будет бушевать еще около суток, ожидается резкое понижение температуры и обильные осадки.
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