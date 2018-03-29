В Верховском районе сгорел жилой дом

Пожар в деревне Среднее Верховского района произошёл накануне вечером, 28 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пункт связи ПСЧ-15 в 21.03. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.