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В Верховском районе сгорел жилой дом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Верховском районе сгорел жилой дом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Среднее Верховского района произошёл накануне вечером, 28 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на пункт связи ПСЧ-15 в 21.03. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Верховском районе сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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