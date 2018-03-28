В Кузбассе реки раньше времени начали освобождаться ото льда 

Газета Кемерова: последние новости

Основатель «КДВ групп» прокомментировал пожар в Кемерове и пообещал вылететь в Россию

Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой

Кремль пока не принял решения о национальном трауре в связи с трагедий в кемеровском ТЦ