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В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Туве
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Туве 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ситуация с паводком в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы стабилизировалась, вода отступает, люди возвращаются в свои дома. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Ситуация стабилизировалась. В поселке Каа-Хем вода отступает и люди возвращаются в свои дома с пункта временного размещения (ПВР). В настоящий момент в пункте никого нет", — сказали в ведомстве.
В поселке подтопленными остаются 126 дворов и 65 домов. В правительстве Тувы уточнили, что за сутки уровень воды снизился примерно на 30 сантиметров. В ночь на четверг в ПВР ночевали 28 человек, в том числе семь детей, тогда как зарегистрировано в пункте 440 человек, которые в случае необходимости могут быть там размещены. Ежедневно на питание приходят около 70 человек.
Для ликвидации последствий подтопления талыми в поселке Каа-Хем задействовано 189 человек, 80 единиц техники.
Паводок в Туве начался в субботу из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега. В Кызыльском районе был введен режим ЧС.
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