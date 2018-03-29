Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

Спасатели борются с паводками в Туве : в Кызылском районе талые воды прорвали дамбу, подтопило почти 250 домов. Более 350 жителей эвакуировали: часть из них сейчас находится в пункте временного размещения в школе, остальных приютили родственники и знакомые.

Спасатели откачивают воду и укрепляют дамбу. По оценкам синоптиков, на склонах гор еще достаточно много снега. Талая вода будет поступать ещё несколько дней, сообщает «Россия 24».

Челябинской области спасатели взрывают лёд на самых больших реках региона и в местах вероятного подтопления, где живут тысячи людей. Операции провели сразу в трёх районах, в том числе на притоке реки Тобол. Там во время паводков уровень воды может подниматься на три с половиной метра. В зоне подтопления — целая улица посёлка.

Перед тем, как закладывать заряды, сапёры изучают местность с беспилотных летательных аппаратов, затем бурят лунки для зарядов. Мощность каждого — пять килограммов тротила, чтобы раздробить лёд толщиной до 80 сантиметров.