Ещё
Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Спасатели борются с паводками в Туве: в Кызылском районе талые воды прорвали дамбу, подтопило почти 250 домов. Более 350 жителей эвакуировали: часть из них сейчас находится в пункте временного размещения в школе, остальных приютили родственники и знакомые.
Спасатели откачивают воду и укрепляют дамбу. По оценкам синоптиков, на склонах гор еще достаточно много снега. Талая вода будет поступать ещё несколько дней, сообщает «Россия 24».
В Челябинской области спасатели взрывают лёд на самых больших реках региона и в местах вероятного подтопления, где живут тысячи людей. Операции провели сразу в трёх районах, в том числе на притоке реки Тобол. Там во время паводков уровень воды может подниматься на три с половиной метра. В зоне подтопления — целая улица посёлка.
Перед тем, как закладывать заряды, сапёры изучают местность с беспилотных летательных аппаратов, затем бурят лунки для зарядов. Мощность каждого — пять килограммов тротила, чтобы раздробить лёд толщиной до 80 сантиметров.
Вести.Ru: последние новости
Возросло число жертв и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ МЧС: первый этап поисково-спасательных работ в Кемерове завершится к 14:00 по Москве Аман Тулеев: семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ получат по миллиону рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева523
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ233
Британцы ужаснулись супероружию России188
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине645
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово369
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение