Три муниципалитета Приморья получат дополнительные деньги на защиту от наводнений

Дополнительные 8,5 млн рублей получат три муниципальных образования Приморья на разработку проектов гидротехнических сооружений по защите от паводков и наводнений, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

«Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление о распределении субсидий из краевого бюджета муниципалитетам на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, включая проектные работы. Так, 2,4 млн рублей будут направлены Октябрьскому району, 2,9 млн рублей — Спасскому городскому округу, 3,2 млн рублей — Горноключевскому городскому поселению Кировского района», — говорится в сообщений.

Средства направят на условиях софинансирования. При этом 80% работ оплатят из краевого бюджета и 20% — из муниципальных бюджетов. На эти средства спроектируют гидротехнические сооружения.

Департамент природных ресурсов Приморья в этом году разработал проектную документацию для проведения работ на 20 водных объектах. Общий объем финансирования составит 168,5 миллиона рублей. Строительство новых объектов инженерной защиты от наводнений идет с привлечением средств федерального бюджета.

Противопаводковая программа активно реализуется в Приморье после тайфуна «Лайонрок», который обрушился на край в 2016 году. Тогда пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. В течение 2017 года проводились работы по углублению и расчистке русел рек, ремонт дамб в центральных и северных районах края, но Приморье вновь пострадало от паводка осенью прошлого года: затопленными оказались шесть южных районов региона.