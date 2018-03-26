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В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций
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В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций 

360tv.ru 26 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В горящем торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове возникла угроза обрушения межэтажных конструкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Тушение сильного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове продолжается, в связи с проседанием межэтажных конструкций возникает угроза их обрушения, об этом рассказал в ходе совещания заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.
Ранее, в сети появились сообщения одного из первых очевидцев трагедии в Кемерово. По словам сотрудника службы безопасности торгово‐развлекательного комплекса, ему удалось спасти группу детей в момент возгорания.
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