В горящем ТЦ в Кемерово возникла угроза обрушения межэтажных конструкций

В горящем торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове возникла угроза обрушения межэтажных конструкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Владлен Аксенов. Тушение сильного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове продолжается, в связи с проседанием межэтажных конструкций возникает угроза их обрушения, об этом рассказал в ходе совещания заместитель главы МЧС

Ранее, в сети появились сообщения одного из первых очевидцев трагедии в Кемерово. По словам сотрудника службы безопасности торгово‐развлекательного комплекса, ему удалось спасти группу детей в момент возгорания.